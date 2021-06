16 giugno 1984: Il Comune di Barletta acquista la chiesa greco-ortodossa di S. Maria degli Angeli (più nota come chiesa dei Greci)

L’acquisto fu possibile per la disponibilità della signora Antonietta Palieri (vedova Giallocosta) la cui famiglia ne vantava il possesso “ab immemorabili”. La chiesa avrà bisogno di lunghi e costosi restauri. Numerose e preziose le tele contenute nel tempio, molto preziosa la iconostasi collocata sull’altare. Purtroppo la chiesa non è nella fruizione dei turisti perché è normalmente chiusa e per accedere ad una visita è necessario un permesso del Comune. (R. RUSSO, Barletta, il Novecento, Editrice Rotas - Barletta 2008)

Didascalie:

La chiesa degli Greci

La preziosa iconostasi collocata sull’altare