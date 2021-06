14 giugno 1996: Dopo 4 anni di restauro, riapre al pubblico il Teatro Comunale “Giuseppe Curci"

14 giugno 1996: Sotto la spinta del commissario prefettizio dott. Carlo Fanara, dopo quattro anni di restauro, riaperto al pubblico il Teatro Comunale “Giuseppe Curci”

Con una serata allietata dalla banda dei Carabinieri, dopo quattro anni di restauro, riaperto il Teatro Curci. Questa riapertura segna un punto d’arrivo, ma anche l’inizio del rilancio culturale della città, affidato alla nuova Amministrazione.

Carlo Fanara era approdato a Barletta qualche mese prima, con la fresca nomina di vice prefetto vicario di Bari. Alle spalle, il passato di funzionario dell’antimafia nel capoluogo siciliano insieme al generale Dalla Chiesa, ma anche l’incarico conferitogli dall’on. Zamberletti all’indomani del sisma del 1980 in Irpinia. Da quei giorni d’inverno, sino all’afa di una prematura-estate, Fanara ha adempiuto ai sui doveri con grande accortezza e professionalità. “In definitiva si rende necessaria una efficace azione politico-amministrativa che incanali queste potenzialità in un alveo di sviluppo e di progresso. Scendendo nel dettaglio dell’attività svolta dalla struttura commissariale, non posso sottacere l’unità d’intenti e la concordia di indirizzo che ha ispirato l’impegno dei componenti che hanno interagito con grande efficacia, assicurando una gestione improntata ai principi della trasparenza e della efficienza.” Fra i suoi più incisivi interventi, la spinta sollecitatoria per la riapertura del Teatro Comunale Curci. (R. RUSSO, Barletta, il Novecento, Editrice Rotas - Barletta 2008)

Didascalia: Il dott. Carlo Fanara

Copertina del Fieramosca giugno 1996