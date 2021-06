In piazza le poesie in vernacolo barlettano con Gaetano Rizzitelli

Il dialetto è una lingua come tutte le altre. E quando la parli e quando la ascolti subito vieni riafferrato dalle tue origini. Origini che sono meticce e che affondano le radici nelle bellissime contaminazioni dei secoli passati, di popoli che mescolandosi tra loro hanno lasciato parole, accenti e desinenze che oggi ci rendono ciò che siamo: tutti una parte di tutti, e crediamo che questo sia bellissimo.

Il dialetto di Barletta è cosi, come tutti i dialetti e come tutte le lingue, e ci piacerà parlarlo e sentirlo tutti insieme con le bellissime poesie di Gaetano Rizzitelli.

Ci vediamo oggi, sabato 12 giugno, alle ore 18:00, nel viale circolare della Piazza Plebiscito, e la piazza parlerà in vernacolo barlettano, un dialetto che unisce tutte e tutti, che ci avvicina e ci fa sentire comunità.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contrasto alla pandemia Covid-19, per cui i presentarsi indossando le mascherine e rispettando le distanze interpersonali.

Nessuno resti indietro