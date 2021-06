12 giugno 1932: Muore il Maestro Antonio Fugazzola,direttore Scuola di Canto Teatro Reale dell'Opera

12 giugno 1932: Muore a Roma, a 42 anni, il maestro Antonio Fugazzola, direttore della Scuola di Canto del Teatro Reale dell’Opera

Per un’incurabile malattia moriva, nel 1932, a soli 42 anni, il noto e apprezzato direttore d’orchestra, Antonio Fugazzola, che era stato chiamato, due anni prima, a dirigere la famosa Scuola di Canto del Teatro dell’Opera di Napoli.

Nato a Barletta il 17 aprile 1890 da Emilio, rappresentante della Gondrand e da Rosa Noya, aveva studiato al Conservatorio di Milano, diplomandosi in composizione nel 1905, Era passato quindi alla direzione dell’orchestra della Scala di Milano, dove per breve tempo aveva sostituito il maestro Toscanini. Dirigerà poi concerti in mezza Europa, riscuotendo ovunque consensi. (R. RUSSO, Barletta la Storia, Editrice Rotas - Barletta 2004)

Didascalia: Copertina libro