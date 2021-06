Presentati a Barletta i Concorsi Musicali Internazionali

Due Concorsi Musicali per aiutare le giovani eccellenze musicali internazionali a ripartire e per promuovere il territorio di Barletta e della Bat. È questo il messaggio lanciato per la ‘Restart Edition’ dei Concorsi Musicali Internazionali che da oltre trent’anni fanno della città di Barletta un punto di riferimento nel panorama musicale internazionale della Musica. La Conferenza Stampa di presentazione degli Eventi, il 31° Concorso Internazionale per Giovani Musicisti “Città di Barletta” e il 24° Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica “Premio Mauro Paolo Monopoli” si è tenuta oggi presso la Sala Giunta del Comune di Barletta, alla presenza dell'Assessora alla Cultura dott.ssa Graziana Carbone, della Dirigente del Settore Cultura, dott.ssa Santa Scommegna, del dott. Luciano Nenna, Direttore della Buzzi Unicem e del maestro Francesco Monopoli, direttore artistico dell'Associazione Cultura e Musica G. Curci. Una Edizione che vuole segnare una ripresa delle relazioni internazionali, dopo il blocco causato dalla pandemia, e che si svolgerà sia online, per le fasi di selezione degli artisti, nei mesi di agosto e settembre 2021, che, finalmente, in presenza con le semifinali e le finali nel Teatro Comunale Curci di Barletta, con l’evento Finale aperto al pubblico, nell’ambito del recupero degli Eventi della Stagione Musicale, che si svolgerà il 3 ottobre a Barletta. La Città di Barletta è sede, da 30 anni, dei due più prestigiosi Concorsi Musicali Internazionali che si realizzano nel centro-sud Italia. Le manifestazioni ogni anno raccolgono adesioni e partecipazione da oltre 50 Nazioni e sono conosciute in tutto il mondo per l’altissimo livello dei vincitori. Le manifestazioni avranno quindi, per le fasi di selezione, una diffusione online, dal 20 al 23 di Agosto per il Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica ‘Premio Mauro Paolo Monopoli’ giunto alla 24ma Edizione e dal 21 al 26 settembre per la 31ma Edizione del Concorso Internazionale per Giovani Musicisti ’Città di Barletta’, per archi, fiati, chitarra, musica da camera, composizione e pianoforte. Saranno diffusi, in diretta youtube, per ben 10 giorni, i video con le performance dei partecipanti provenienti da tutto il mondo, unitamente a video promozionali della città di Barletta, delle sue bellezze turistiche e storiche e della sua tradizione culturale: uno straordinario strumento di promozione del territorio, dal Curci a De Nittis, dal Castello alle sue Chiese, alla sua storia artistica e musicale, e di valorizzazione di Artisti Internazionali. Dal 30 settembre al via le audizioni per le semifinali e le finali con i migliori Artisti selezionati e con il ritorno della grande manifestazione conclusiva ‘in presenza’ nel Teatro Comunale Curci.

Negli anni sono oltre 10.000 i musicisti che hanno partecipato e sono stati selezionati da questi attesissimi appuntamenti musicali internazionali.

Tra i vincitori ricordiamo Oliver Kern (Germania), Roberto Corlianò (Italia), Tchen Tzu-Yi (Taiwan), Kimberly Chen (USA), Anna Vinnitskaja (Russia), Yusuke Kikuchi (Giappone), Vadim Ageev (Russia),Stanislav Khristenko (Russia) Yumi Sato (Giappone), Scipione Sangiovanni (Italia), Galina Chistyakova (Russia), Alexander Panfilov (Russia), Anna Zaychenko (Russia), Ye Seul Kim (Corea del Sud), Woo Jin Kim (Corea del Sud), Evgeny Starodubtsev (Russia), Bartek Sklodowsky (Polonia), Polina Sasko (Ukraina).

I concorsi prevedono l’assegnazione di importanti Premi in Borse di Studio, per circa 30.000 €uro e ben 18 Concerti Premio in Italia e all’estero, e sono realizzati con il sostegno e la collaborazione del Comune di Barletta, della Regione Puglia, del Ministero della Cultura, del Nuovo IMAIE, della Buzzi Unicem, della Fondazione Megamark onlus e del dott. Ing. Luca Dimiccoli.

Saranno coinvolte coinvolte prestigiosissime Giurie Internazionali, con artisti italiani e stranieri, il cui elenco definitivo sarà reso noto entro la fine del mese di giugno. I Premi più importanti previsti vengono offerti, come ogni anno, dal Nuovo Imaie, dalla Buzzi Unicem (stabilimento di Barletta) e dalla "Fondazione Megamark onlus", che con il loro supporto costante, insieme al Comune di Barletta, alla Regione Puglia e al Ministero della Cultura, rendono possibile la realizzazione di questi Concorsi e offrono, a molti giovani di grande talento, la possibilità di realizzare il loro sogno. Gli “Young Artist Special Concert Prizes” offerti dal m° ing. Luca Dimiccoli, due Borse di Studio di 500 €uro, assegnate ai due più giovani concorrenti che raggiungano almeno la Semifinale, per realizzare due concerti organizzati dalla Associazione Cultura e Musica “G. Curci” rappresentano un ulteriore stimolo per i più giovani concorrenti. Il Premio Internazionale di Composizione, è stato reso ancora più interessante, con l’introduzione di composizioni elettroacustiche e la pubblicazione della partitura e la pubblicazione e distribuzione digitale del brano, a cura della Associazione Curci. Tutti i bandi saranno disponibili sul sito dell’Associazione a partire dal 13 giugno all’indirizzo www.culturaemusica.it sia in lingua italiana che in versione multilingue.

Negli interventi che si sono susseguiti, il maestro Francesco Monopoli ha sottolineato l’importanza di ripartire, utilizzando congiuntamente sia i mezzi di diffusione online che il ritorno in presenza nel Teatro Comunale Curci, superando gli attuali limiti imposti dalla pandemia e consentendo una importante continuità sia di realizzazione della manifestazione, sia di sostegno ai Giovani Artisti di tutto il mondo e alla promozione della città di Barletta, con particolare riferimento alle sue tradizioni musicali (il Concorso gode, tra l’altro della Presidenza onoraria del Maestro Carlo Maria Giulini e di una sua particolare dedica), ringraziando tutti i sostenitori istituzionali e gli sponsor pubblici e privati, con l’augurio di poter riavere una Edizione tutta in presenza nel mese di maggio 2022.

L’assessora Graziana Carbone ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione a sostegno delle iniziative di qualità e dei giovani artisti, ancora più importanti dopo le limitazioni imposte dalla pandemia, e l’impegno costante dell’Amministrazione a far ripartire l’intero settore: il lavoro di squadra porta a risultati di altissimo livello e duraturi, come dimostra l’Associazione Curci con il suo lavoro continuo durante tutto l’anno che la vede protagonista nei vari luoghi storici e non della città con manifestazioni di altissimo livello e che coinvolgono tutti e che anche in questa versione sia on – line che in presenza della manifestazione riuscirà a pubblicizzare le bellezze della città e sarà sicuramente punto di partenza per un ritorno turistico per la città.

L’intervento del Direttore della Buzzi - Unicem di Barletta, dott. Luciano Nenna, ha voluto evidenziare come i Concorsi dell'Associazione Curci parlino un linguaggio giovane e a loro sono dedicati evidenziando la tendenza della Buzzi Unicem, azienda leader ed internazionale, a voler sostenere quelle manifestazioni culturali che hanno una vera pregnanza internazionale, creando una vera coesione tra mondo artistico e mondo del lavoro, evidenziando la sua volontà di continuare a sostenere una manifestazione che è destinata a crescere sempre più e ad essere un punto di riferimento importantissimo per la città di Barletta, investendo sulle giovani generazioni, che possono godere di un bellissima città quale è Barletta, annunciando anche l’intenzione di aprire le porte della Buzzi ad eventi culturali e musicali di valorizzazione dei giovani fin dal prossimo 20 giugno.

Intenso e partecipato l'intervento della dott.ssa Santa Scommegna, Dirigente del Settore Cultura della città di Barletta, che ha confermato e sottolineato l'importanza di collaborare a questa esperienza dell'Associazione che ha la sua forza nel guardare alle aspettative dei giovani, alle loro passioni e alle loro fragilità, aspetto molto importante in questo momento di ripartenza: l'Associazione si rivolge ai giovani di tutto il mondo e l'Amministrazione ha piacere nel sostenere tutto ciò che è cultura, senza limiti e senza confini. Il tutto in un progetto organico di valorizzazione della città di Barletta e delle sue tradizioni e a una auspicata e programmata riapertura del Teatro con il recupero degli Eventi musicali non realizzati nella passata Stagione, rispondendo alle aspettative di tutta la cittadinanza.

Il discorso si è concluso con un grande in bocca al lupo per una manifestazione che porterà ancora una volta lustro alla città, e una ulteriore valorizzazione in sede sia locale che internazionale.