Una targa in ricordo del Tenente di Fanteria Raffaele Musti

L’8 giugno 2021 alle ore 10,00 in corso Vittorio Emanuele n. 137 avverrà una cerimonia per lo scoprimento e benedizione di una targa marmorea a ricordo del Tenente di Fanteria Raffaele Musti, caduto il 22 novembre 1935 nella località di Hamanlei in Somalia, decorato con due Medaglie d’Argento al Valor Militare di cui una alla Memoria.

Questa iniziativa, ideata e realizzata delle Associazioni ANMIG (Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra) e Associazione ANCR (Associazione Nazionale Combattenti e Reduci), vuole ricordare le nobili gesta del nostro concittadino come strumento di Pace e per rafforzare i Valori Democratici e di Libertà.

L’evento vedrà la presenza istituzionale del Sindaco della città di Barletta, dott. Cosimo Damiano Cannito, del consigliere comunale, Giuseppe Dipaola, del Direttore dell’Archivio di Stato di Bari e delle sezioni di Barletta e Trani, Cav. dott. Michele Grimaldi, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, della dirigente della scuola Musti, Rosa Carlucci, accompagnata da una delegazione di alunni e dei familiari del Tenente Musti.

ANMIG e ANCR hanno provveduto anche a far redigere al Socio cav. dott. Vito Zita un libro nel quale si racconta la storia del Tenente Musti, dal suo arrivo in Africa fino alla sua morte in combattimento. L’intenzione di Ruggiero Graziano, presidente delle due Associazioni, di realizzare un convegno sul Tenente Raffaele Musti presso la Sala Rossa del Castello Svevo, fin dal marzo 2020 ma purtroppo, causa emergenza Covid, è stata rimandata a data da destinarsi.