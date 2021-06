7 giugno 1987: Il Barletta Calcio (presidente Franco Di Cosola) batte il Sorrento e va in Serie B

7 giugno 1987: Il Barletta Calcio (presidente Franco Di Cosola) battendo il Sorrento per 1-0 si classificò al 2° posto (con 44 punti) dopo il Catanzaro (45) ottenendo così la promozione in serie B. Grande, incontenibile euforia dei tifosi barlettani

Al termine di un entusiasmante campionato, vincendo la partita nel campo del Sorrento, il 7 giugno, a 65 ani dalla sua fondazione, il Barletta Calcio approda alla serie B, chiudendo il campionato con 44 punti e secondo in classifica, dopo il Catanzaro.

A compiere l’impresa, innanzitutto il presidente Franco Di Cosola, sostenuto dal sen. Dante Cioce, presidente onorario, che s’era attorniato di un gruppo collaborativo di prim’ordine: intanto alcuni suoi colleghi calzaturieri nel Consiglio di Amministrazione della Società, come Vincenzo Grimaldi e Ruccio Piazzolla; quanto all’équipe dirigenziale, come general manager Enzo Nucifora (proveniente dal Messina), Enzo Generoso direttore generale, Pietro Doronzo segretario. La squadra venne affidata in un primo momento a Romano Fogli (per lunghi anni giocatore del Bologna e della Nazionale), quindi a Pippo Marchioro.

Sull’onda dell’entusiasmo, per il prestigioso traguardo, l’Amministrazione Comunale stanziò un miliardo e l’impegno a ristrutturare lo stadio.

Il Barletta Calcio militò in serie B per quattro campionati, a partire da quello 1987-’88 e in C nel campionato 1990-’91, prima della grave recessione che colpirà i calzaturieri barlettani, molti dei quali fino allora avevano sostenuto la società. (R. RUSSO, Barletta, il Novecento, Editrice Rotas - Barletta 2008)

Didascalie: L’euforia dei tifosi barlettani, davanti al Palazzo di Città, per la promozione del Barletta in Serie B

Barletta Calcio in serie B campionato 1987-88. In piedi da sinistra: Giorgi, Solfrini, Pileggi, Cossaro, Scarnecchia, Savorani e il massaggiatore Lavecchia; accosciati da sinistra: Lancini, Fioretti, Butti, Cipriani, Giusto (fotorudy)