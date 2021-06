4 giugno 1621: Filippo IV re di Puglia dispone opere di ristrutturazione del Castello

4 giugno 1621: Filippo IV re di Puglia (1621-1665) dispone alcune opere di ristrutturazione del Castello di Barletta, imputandone le spese al Comune di Barletta

Come sappiamo, l’ultima versione della struttura del Castello porta la firma di Carlo V di Spagna, sotto il cui governo il Castello si arricchì di quattro bastioni difensivi a punta di lancia, che si affidavano a 32 postazioni di cannoniere e di un enorme fossato. Il quale in verità non era stato organizzato perché fosse riempito di acqua, ma come vuoto dissuasivo per attacchi dall’esterno. Tutto intorno furono abbattute chiese e case, per consentire alle cannoniere di sparare ad altezza d’uomo, in caso di un attacco da parte dell’artiglieria nemica. Col tempo quel vasto spazio - la platea magna - servirà anche per tenere grandi assemblee popolari.

Didascalia: Filippo IV re di Puglia