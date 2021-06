A Barletta nuovo spazio per il Teatro Fantàsia

Grazie alla tanto desiderata ripresa dello “SPETTACOLO DAL VIVO”, il Teatro Fantàsia apre il sipario sul suo nuovo spazio teatrale, sito in via Imbriani 144 a Barletta, invitando la cittadinanza allo spettacolo “La mia vita nell’arte- storia di un uomo qualunque” dell’attore e regista Alessandro Piazzolla, che si terrà nei giorni 4/5/6 giugno.

Il nuovo teatro sarà sede di una scuola di formazione per attori, già esistente, da anni, sul territorio barlettano, centro di produzione di nuovi spettacoli teatrali e punto di incontro per diverse iniziative culturali.

A partire dal 7 giugno il Teatro Fantàsia inaugura la sua prima stagione di attività, con dei laboratori teatrali estivi per bambini, ragazzi e adulti.

I corsi saranno divisi per fasce di età e per esperienza attoriale ma sono rivolti a chiunque abbia la curiosità di affacciarsi alla finestra dell’arte, perché siamo convinti che la curiosità bambina, forse, è la sola vera forma di conoscenza.

"Cercheremo di sviluppare gli strumenti dell’uomo – attore: senso, sentimento e messa in scena e lavoreremo sulla formazione del gruppo e sull’ensemble, attraverso la parola, la musicalità, giochi ed esercizi sull’ascolto.

Con la consapevolezza che il teatro per poter “essere” non ha bisogno di luci e palco, romperemo la quarta parete, alla scoperta dell’ospite (pubblico) e, giocando a recitare col personaggio, cercheremo di scoprire la nudità dell’attore e la sua verità, per raccontare un teatro vivo, il TEATRO della FANTÀSIA".

“Dopo più di un anno di fermo forzato, finalmente abbiamo la possibilità di ritrovare magia e bellezza, e l’arte del teatro è il biglietto per il viaggio nella nostra fantasia” dice il direttore artistico Alessandro Piazzolla. “Questo viaggio estivo ha come meta la produzione di spettacoli che andranno a contornare la rassegna teatrale della compagnia, che avrà inizio in autunno”.

Questo è il progetto del Teatro Fantàsia, per avere maggiori informazioni chiamate il 3403310937, visitate le pagine social o recatevi in sede in via Imbriani,144 a Barletta.