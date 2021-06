Rassegna "Musica d'estate al GOS", il 5 giugno "Esplorando suoni e luoghi"

Prosegue con grande successo di pubblico Musica d’Estate al GOS, rassegna musicale di 6 eventi realizzati nell’ambito della “Programmazione Circuito dei luoghi Puglia Sounds 2020/2021 - REGIONE PUGLIA FSC 2014/2020 Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro” e organizzata da Soundiff – Diffrazioni Sonore presso l’Auditorium del GOS a Barletta, per promuovere i giovani musicisti del territorio e diffondere la musica dal vivo. Una rassegna che, dopo oltre otto mesi di stop alle attività di spettacolo dal vivo a causa della pandemia, con grande coraggio e impegno, ha riportato in scena artisti e musica di altissimo livello.

Dopo i primi 3 appuntamenti che hanno visto avvicendarsi sul palcoscenico del GOS artisti e repertori differenti, dalla musica pop rock dell’Accordè Ensemble alla tradizione classica napoletana del Duo Orizzonti Sonori, fino al cantautorato italiano e straniero del Feeling Alive Acoustic Duo, i prossimi 3 appuntamenti saranno dedicati alla musica classica e popolare.

Il 5 giugno è di scena il Chromatic Duo, violino/fisarmonica, che accosta la sonorità del violino a quella della fisarmonica. Una scommessa ben riuscita quella del Chromatic Duo, che nello spettacolo “Esplorando Suoni e Luoghi”, vuole offrire allo spettatore un’esperienza d’ascolto molto particolare. Il duo fisarmonica e violino infatti, è una combinazione inusitata, sia per timbrica che per possibilità interpretative, ma non sconosciuta al panorama musicale. Ha il vantaggio di non incastrare il repertorio offerto in un genere definito ed invece consente facilmente di spaziare dalla musica classica a quella più moderna. Nell’ambito del quarto appuntamento della Rassegna “Musica d’Estate al GOS”, gli artisti Domenico Masiello (violino) e Gabriele D'Angella (fisarmonica) accompagneranno l’ascoltatore in un viaggio musicale che spazierà dalle note struggenti di Vivaldi, dalla delicatezza di Bach o dall'intensità di Shostakovich, all’arrangiamento per violino e fisarmonica sul brano “Lascia che io Pianga” di Handel o alla passionalità di Piazzolla ed Hermosa, senza tralasciare un omaggio a Morricone. Di scena due artisti giovani ma dall’alto profilo professionale. Domenico Masiello, diplomato in violino a 17 anni con il massimo dei voti, lode e menzione speciale si è perfezionato presso l’Accademia di perfezionamento musicale “Aldo Ciccolini” di Trani sotto la guida del Maestro C. Andriani e presso la “Hochschule fur Musik und theater” di Rostok (Germania). E’ stato membro dell’orchestra giovanile di Uto Ughi e ha suonato, in qualità di solista, con l’orchestra in diverse stagioni, "Le 4 stagioni di Vivaldi"con la Soundiff Orchestra di Barletta, la prima assoluta del concerto di V. Barbagiovanni per il Circolo Unione di Bari, il concerto “Favorito” di Vivaldi per il Polo Museale di Puglia. Dal 2016 suona stabilmente per il duo violinistico “Octo Cordae” con il quale risulta vincitore di numerosi concorsi con il quale si è esibito per importanti Stagioni Concertistiche in diverse città italiane ed estere Attivo anche in campo discografico, per l’etichetta Farelive Label ha inciso due album: Recital (2018) ed InsinKro (2020). Attualmente è docente presso l’Istituto Superiore di Studi musicali “Briccialdi” di Terni. Gabriele D’Angella classe 1993, si è avvicinato allo studio della musica sin dalla più tenera eta'. Diplomato in Fisarmonica presso il Conservatorio “E. R. Duni” di Matera, ha proseguito il suo percorso di studi in ambito classico affiancandosi a vari artisti del panorama nazionale ed internazionale. Tra questi, lo spagnolo Gorka Hermosa, lo storico fisarmonicista ucraino Vladimir Zubitsky e il croato Igor Krizman. Al fine di allargare i propri orizzonti musicali, tecnici ed esecutivi, collabora e studia con il maestro serbo Petar Maric, la cui influenza fa nascere in lui l'interesse per la musica balcanica. Attualmente è docente presso il liceo musicale “ISIS Pitagora” di Montalbano Jonico (Mt). Due percorsi di formazione diversi e due sensibilità differenti quelle di Domenico Masiello e di Gabriele D’Angella, che si incontrano per cercare sonorità nuove e offrire allo spettatore un ascolto onnivoro.

Biglietto posto unico 2 euro.