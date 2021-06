3 giugno 1732: Solenne processione Madonna dello Sterpeto perché preservi la città dal terremoto

3 giugno 1732: Solenne processione della Madonna dello Sterpeto perché preservi la città dal terremoto

Il terremoto del 20 marzo 1731 aveva scosso tutta la Puglia, ma in particolare la città di Foggia dove si registrarono numerose vittime, mentre Barletta non registrò alcuna vittima, circostanza che il popolo attribuì alla intercessione della Madonna dello Sterpeto, per cui fu deciso, per il 3 giugno del 1732, di organizzare una processione di ringraziamento. Il 3 giugno la processione, ch’era stata preceduta da nove giorni di novena, percorse le più importanti strade cittadine. Da quella data la devozione verso la Beata Vergine dello Sterpeto è stata profonda, tanto che fu decretata la dedicazione della città alla Madonna.

Didascalia: Maria SS. dello Sterpeto protettrice della città di Barletta nella sua preziosissima ed artistica cornice