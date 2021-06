2 giugno 1946: L’esito a Barletta del referendum e della Costituente

Il 2 giugno si tennero le votazioni per il Referendum istituzionale e per l’Assemblea Costituente. I risultati del Referendum istituzionale a Barletta diedero questo esito: per la Monarchia votarono 16.546 elettori, per la Repubblica 10.200. Per l’Assemblea Costituente riportarono voti: Democrazia Cristiana 10.733, Partito Comunista 5.126, Partito Socialista 3.828, l’Uomo Qualunque 3.055. Questi risultati ricalcarono in qualche misura l’orientamento che l’elettorato barlettano aveva avuto nelle elezioni amministrative del 7 aprile nelle quali la DC riportò 13.268 voti, il PCI 6.225, il PSI 3872, la destra 1983.

Didascalie: Propaganda elettorale