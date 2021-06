1° giugno 1283: Carlo I d’Angiò dà vita alla Curia Vicarii

1 giugno 1283: Carlo II d’Angiò dà vita alla Curia Vicarii

Carlo I d’Angiò dà vita alla Curia Vicarii (una sorta di Consiglio della Corona) della quale chiama a far parte numerosi nobili del Regno, fra cui tre barlettani: Andrea Rufolo e i fratelli Andrea e Bartolomeo Bonello. Ne affiderà la presidenza al figlio Carlo II che avrà per Barletta una particolare attenzione, dedicandole tanta parte delle sue energie e delle risorse economiche del Regno: allargò le mura, completò i lavori del castello, potenziò il porto, aggregò il territorio di Canne a quello di Barletta, e disciplinò l’assetto urbano tanto che il riordino urbanistico della città è considerato come il primo Piano Regolatore di una città del Regno. Il primo intervento di rilievo di Carlo II sulla città è un diploma del 4 luglio del 1294, emanato da Melfi, con cui Carlo II ordinava che la città di Canne, ormai ridotta ad uno stato di completo abbandono, insieme ai suoi casali di S. Cassiano (S. Ferdinando) e Santa Maria de Salinis (Margherita di Savoia) venissero annessi alla città di Barletta. E inoltre la nascita del quartiere delle Sette Rue. (R. RUSSO, Barletta la Storia, Editrice Rotas - Barletta 2004)

Didascalie: Carlo II d’Angiò detto lo Zoppo

Quartiere delle Sette Rue, delimitato a nord da via Cialdini, a sud da corso Vittorio Emanuele, a est da corso Garibaldi e a ovest da piazza Plebiscito