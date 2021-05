31 maggio 1732: Maria SS. dello Sterpeto elevata a Protettrice della città

31 maggio 1732: Il governo cittadino eleva Maria SS. dello Sterpeto a protettrice della città

Sotto la spinta dei cittadini devoti, che sempre più numerosi s’accostavano al culto della Vergine Maria, il Comune di Barletta, il 31 maggio del 1732, deliberò di mettere la città nelle mani della Madonna dello Sterpeto e di tale volontà indirizzò l’istanza all’Arcipretura di Barletta e all’Arcidiocesi di Trani, aggiungendo la promessa giurata di offrire alla Santa Patrona 10 libbre di cerca nel giorno della sua festa. Al consenso dell’Arcivescovato tranese, dato quello stesso giorno, seguì la presa d’atto del Capitolo Cattedrale, che organizzò un’affollatissima processione per le strade della città. In cima alla pala marmorea dell’altare maggiore del vecchio Santuario fu scritto: PROTEGAM CIVITATEM ISTAM ET ERO VOBIS IN PRAESIDIUM.

Si deve alla solerte ricerca del parroco del S. Sepolcro, don Nicola Monterisi, se - dal riordinamento delle carte dell’Archivio della chiesa - venne alla luce la richiesta della nostra Università, cioè del nostro Comune, rivolta all’arcivescovo di Trani, mons. Giuseppe Davanzati, corredata dalla sua risposta positiva. (R. RUSSO, Santuario Maria SS. dello Sterpeto, profilo storico, Editrice Rotas – Barletta, I 1997, II 2014)

Didascalia: La Madonna dello Sterpeto, protettrice della città