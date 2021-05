30 maggio 1959: Messa a riposo per sempre la vecchia tradotta Barletta-Bari (la ciucculatara)

Per quasi ottant’anni, dal 1880 fino alla fine degli anni Cinquanta del 1900, aveva colmato una grave lacuna nei trasporti interni della provincia di Bari, scaricando anche un po’ di traffico marittimo ai porti costieri della Puglia cominciando proprio da quello di Barletta. Ma dopo 45 anni, nell’estate del 1925, la vecchia tramvia, dando segni di invecchiamento, fu trasformata da trazione a vapore a trazione elettrica. Il telegramma di autorizzazione al cambiamento recava niente di meno che la firma del Capo del Governo Benito Mussolini. Per la sua realizzazione fu erogata una somma di 20 milioni. Passeranno ancora 35 anni prima che essa cesserà di esistere, il 30 maggio 1959. Poi, dopo sei anni, dal settembre del 1965, inaugurata da Aldo Moro, entrerà in funzione la Bari Nord, linea ferrata ancora oggi attiva, la cui stazioncina è ubicata su via Andria, prima delle Casermette (R. RUSSO, Barletta la Storia, Editrice Rotas - Barletta 2004)

Didascalie: La ciucculatara, il mitico trenino che collegava i paesi interni sulla Barletta-Bari. Smetterà di essere utilizzata il 30 maggio del 1959. Nella foto la colonia estiva dei bambini provenienti dalle città interne (1925).

30 settembre 1965, piazzale della Stazione. Il sindaco Michele Morelli porge il suo benvenuto al presidente del Consiglio Aldo Moro