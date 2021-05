29 maggio 1864: Inaugurata la linea ferroviaria Napoli-Foggia-Barletta

L’arrivo a Barletta, per l’unica corsa della giornata, era alle 8.25 e la partenza dalla città alle ore 9. Ma questa tratta non risolveva il problema del traffico interno e poiché il governo non prendeva alcuna decisione, il Comune di Barletta il 22 ottobre 1878 affiderà alla Società Generale dei Tramwais di Bruxelles la progettazione, la costruzione e la gestione di una linea ferrata che univa Barletta a Bari passando per Andria, Corato, Ruvo, Terlizzi e Bitonto. Sarà la famosa ciucculatara, trenino gestito dalla Tramvia, la quale finirà per dare il nome al quartiere, ubicata in fondo a via Andria, angolo via Trani, di fronte alla stazione Esso. (R. RUSSO, Barletta la Storia, Editrice Rotas - Barletta 2004)

Didascalia: La ciucculatara