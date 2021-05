Un altro step è superato: nella diretta di ieri delle semifinali della “NAO Challenge 2020 Arts&Cultures”, il team dello JannuzziRob, formato da 10 studenti dell’Itis “Jannuzzi” di Andria dell’indirizzo meccanica e meccatronica, ha conquistato un meritato accesso alla finale del concorso che ha visto partecipare decine di istituti in tutta Italia.



Antonio Altamura, Gianvito Amorese, Francesco Marinelli, Francesco Paradiso e Antonio Sgaramella della 4^A e Debora Cannone, Luca Cannone, Roberta Chiffi, Pierpaolo Dell’Anna e Davide Zaccaro della 4^B, alias “JANNUZZIROB”, ora hanno a disposizione poco meno di una settimana, in vista della finale del 3 giugno, per affinare la programmazione di Nao, il robot umanoide che, nel progetto dei ragazzi, dovrebbe affiancare le guide turistiche per far “giocare” i visitatori del Museo di Canne della Battaglia con dei quiz, distribuendo poi come premio gadget stampati con la stampante 3d. La sfida finale prevede anche l’elaborazione, da parte del team, di un progetto di "stravolgimento" (o revisione profonda) del sito di Canne della Battaglia con la metodologia dell'Hackaton.

«Siamo orgogliosi di questo traguardo raggiunto dai nostri ragazzi – dichiara il Dirigente scolastico, Giuseppe Monopoli – e chiediamo a tutti di supportarli in vista di questo sforzo finale. Il raggiungimento di questo obiettivo è una chiara dimostrazione che l’impegno costante e assiduo, anche in tempi difficili come quelli dell’ultimo anno e mezzo, sono lo strumento per ambire a traguardi ambiziosi. Agli studenti e ai docenti coinvolti va il mio plauso e il mio incoraggiamento».

Ricordiamo che tra le caratteristiche valutate, vi è anche la capacità di aver saputo diffondere la loro iniziativa: da qui l’invito a seguire il team nelle pagine social:

- https://instagram.com/jannuzzirob?igshid=15wg2etjohj37 ;

- https://www.facebook.com/pages/category/Education/Jannuzzirob-107474748055091/ .

Link website: www.jannuzzirob.wordpress.com