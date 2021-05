28 maggio 1922: Si gioca, su sterrato del Castello, la prima partita di calcio di cui si ha memoria

28 maggio 1922: Si gioca, sullo sterrato dello slargo antistante il Castello, la prima partita di calcio di cui si conservi memoria, fra Barletta e l’Orazio Flacco di Bari finita 8-3 ma non si sa bene a favore di chi…

La prima partita di pallone, di cui si abbia memoria, si giocò nel maggio 1922 sullo sterrato del Castello dove un giorno saranno impiantati i giardini. Impossibile trovare anche un piccolo accenno di tabellini e marcatori. A quanto pare si trattò di derby, di una partita giocata con una squadra del liceo Orazio Flacco di Bari. Anche sul risultato il tempo ha steso il velo dell’incertezza. Qualcuno finge di ricordare che la partita sia finita 8-3, ma non sa dire con sicurezza a favore di chi. Dimenticato anche il nome dell’arbitro, che utilizzava una vecchia “cipolla” per scandire molto approssimativamente i tempi dell’incontro, si sa soltanto che quel derby si svolse in attesa dell’arrivo di una gara ciclistica, e che la vittoria si festeggiò in una osteria vuotando quartini di vino sincero pagati dagli sconfitti.

Si giocò prima dell’arrivo di una gara ciclistica perché a quel tempo il ciclismo era lo sport più popolare a Barletta e i sette pionieri che volevano conquistare la città al nuovo sport, dovevano interessare gli sportivi.