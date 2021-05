"Storie di Storie. Le parole del coraggio, le parole della paura”: racconti di studenti del Casardi

"Storie di Storie. Le parole del coraggio, le parole della paura”, antologia di racconti degli studenti del Liceo Statale "A. Casardi" di Barletta, sarà presentata in video conferenza giovedì 27 maggio 2021, alle ore 17,00 sulla piattaforma Go to Meeting , in diretta streaming sul canale Instagram della scuola.

L’incontro registrerà in apertura i saluti del Sindaco della Città di Barletta, dott. Cosimo Damiano Cannito, del presidente della Caritas sezione di Barletta, dott. Lorenzo Chieppa, e del Dirigente Scolastico del Liceo ad indirizzo Classico, delle Scienze Umane e Musicale “A. Casardi” di Barletta nonché presidente del Comitato Dante Alighieri di Barletta, prof. Giuseppe Lagrasta. Seguiranno gli interventi della dott.ssa Anna Cammalleri, già Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia e del dott. Michele Partipilo, direttore de “La Gazzetta del Mezzogiorno.

Gli autori dei racconti leggeranno durante l’evento culturale alcuni passi tratti dai loro lavori, a testimoniare quanto gli studenti abbiano accettato in modo forte ed incisivo la sfida di misurarsi con le strategie della narrazione. Parteciperanno all’iniziativa quale espressione di un interessante lavoro di rete e di condivisione di intenti, data l’alta valenza formativa della manifestazione, i Comitati Dante Alighieri di Brindisi nella persona della presidente prof.ssa Teresa Nacci, di Foggia nella persona della presidente dott.ssa Donatella de Adila, e di Lecce nella persona del presidente prof. Marcello Aprile.