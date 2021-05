Notte Nazionale del Liceo Classico, il "Casardi" di Barletta in streaming

La Notte Nazionale del Liceo Classico è già arrivata alla sua VII edizione, quest'anno in una veste ancora più innovativa. Si svolgerà infatti in modalità telematica e sarà possibile partecipare all'evento in diretta streaming sulla pagina Instagram della scuola.

Inoltre, rispetto al contesto notturno e invernale delle precedenti edizioni, l'ambientazione pomeridiana e primaverile intende festeggiare ancora una volta i classici, simbolo della rinascita e di una cultura sempre vitale. Sostenuta dal Ministero della Pubblica Istruzione e con il partenariato di Rai Cultura e Rai Scuola, si celebrerà quest'anno venerdì 28 maggio 2021, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, in tantissimi licei Classici su tutto il territorio nazionale. Tra questi, come di consueto, il Liceo Classico "A. Casardi" di Barletta che, patrocinato dallo stesso Comune di Barletta e con la partecipazione del Sindaco, dott. Cosimo Cannito, aderirà alla manifestazione intitolata "Ambiente, natura e geografie interiori". Gli studenti, unici protagonisti dell'evento avranno occasione di confrontarsi anche con il poeta, professore e cantautore Roberto Vecchioni che per l'occasione presenterà il suo ultimo libro " Lezioni di volo e di atterraggio".

Si assisterà a proiezioni di video e prodotti multimediali, presentazioni e letture di autori classici, tese ad esaltare le connessioni tra natura, ambiente e cultura classica. Il Dirigente Scolastico, prof. Giuseppe Lagrasta, con tutta la comunità scolastica, invita la cittadinanza a condividere con il Liceo "Casardi" un pomeriggio ricco di sorprese e di emozioni, alla riscoperta delle nostre radici più autentiche, fondamento della nostra modernità.