24 maggio 1915: Primo giorno Grande Guerra, la corazzata Helgoland apre il fuoco contro il Castello

24 maggio 1915: All’alba del primo giorno della Grande Guerra, la corazzata austriaca Helgoland dall’imboccatura del porto apre il fuoco contro il nostro Castello, colpendolo in più punti

All’alba del primo giorno della nostra entrata in guerra, il 24 maggio del 1915, Barletta ebbe il suo battesimo di fuoco. L’esploratore austriaco Helgoland, dall’imboccatura del porto, colpì prima dei carri ferroviari che sostavano nella stazione marittima, poi una casa in via San Cataldo, infine il Castello, dove si trovava un non ben precisato numero di soldati e di bersaglieri, provocando quattro brecce ancora oggi visibili. Poi puntò le sue bocche da fuoco sulla Cattedrale, ma fortuna volle che ne fosse dissuaso dal provvidenziale intervento del cacciatorpediniere italiano “Turbine”, in perlustrazione nelle nostre acque, che pagherà purtroppo caro il suo aiuto.

La prima Guerra Mondiale o la Grande Guerra, come si usa anche chiamarla, scoppiata nell’estate del 1914, venne dichiarata dall’Italia all’Austria il 24 maggio del 1915. A giugno di quello stesso anno il Comando Territoriale di Bari ordinava la costituzione di un Distretto Militare a Barletta, composto da quattro battaglioni di milizia territoriale. Della prima Guerra Mondiale, Barletta conserva due primati: il primo bombardamento e la prima medaglia d’oro. (R. RUSSO, Barletta la Storia, Editrice Rotas - Barletta 2004)

Didascalia: Il Castello di Barletta. Il bastione di S. Vincenzo colpito dall’esploratore Helgoland, conserva ancora i segni del bombardamento