23 maggio 1847: Re Ferdinando II di Borbone in visita al porto di Barletta

Re Ferdinando II di Borbone si reca al porto di Barletta per valutare le opere necessarie, sia per rafforzare il molo per difesa militare, nella prospettiva di un attacco della flotta piemontese, ma soprattutto per valutare la necessità di un ampliamento del bacino di attracco delle navi commerciali, atteso che il porto era uno dei più trafficati dell’Adriatico. (R. RUSSO, Barletta la Storia, Editrice Rotas - Barletta 2004)

Didascalia: L’antico porto di Barletta