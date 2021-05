22 maggio 1557: Il sindaco fa istanza al re per destinare un alloggiamento per li soldati che vengono in Barletta (i lavori dell’hospitium militum, nel quartiere spagnolo, inizieranno nel 1562 sul sedime oggi occupato dalla Guardia di Finanza).

Il quartiere spagnolo si ampliava su una vasta estensione sul sedime oggi occupato dal comando della Guardia di Finanza. Il timore era che i corsari della mezzaluna accostassero sul litorale cittadino e facessero scorrerie, rapinando uomini ma soprattutto donne barlettane per venderle sui mercati orientali. Fu una precauzione che si rivelò provvidenziale, perché in quegli anni due volte la flotta saracena si avvicinò al nostro litorale difeso dalla milizia spagnola comandata da Ferrante Caracciolo, figlio del conte Marcello, regio castellano. (R. RUSSO, Barletta la Storia, Editrice Rotas - Barletta 2004)

Didascalia: L’antica porta Marina