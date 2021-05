"Storie di talenti": parte il progetto per gli studenti di Barletta

“Storie di talenti” è il racconto dei sogni che diventano realtà, dei progetti che prendono forma e sostanza.

Il progetto, ideato dallo scrittore Tommy Dibari, supportato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, presenta una galleria di talenti pugliesi, che si distinguono per aver raggiunto il successo nel proprio campo professionale. L’obiettivo è mostrare, attraverso le testimonianze, come il sogno di potercela fare sia possibile pur partendo da una condizione apparentemente svantaggiosa. Dimostrare cioè come la tenacia, la perseveranza, la costanza, la forza di volontà, rappresentano, oggi più che mai, gli unici strumenti per raggiungere i propri obiettivi.

I destinatari del progetto sono gli studenti della scuola secondaria di primo grado della città di Barletta, a loro è rivolto il racconto dei talenti che hanno dato lustro alla nostra città. Storie di talenti, infatti, nasce dall’idea di porre in rilievo i giovani, liberandoli dall’anonimato e dalla sfiducia, e di coinvolgerli all’interno di un dialogo sul futuro che li vede principali interlocutori, esprimendo la propria visione rispetto alla città, al loro territorio di appartenenza e alle opportunità offerte.

A conclusione del percorso e in sinergia con l’Assessorato alle Politiche giovanili, s’intende promuovere la creazione dell’Albo dei talenti barlettani che vedrà, come primi iscritti, i protagonisti dei vari appuntamenti: una piccola pietra miliare per saldare un connubio indissolubile con la propria terra, con la promessa che tornare o restare è possibile.

Il primo incontro si svolgerà martedì 25 maggio con i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado “Ettore Fieramosca”. Il primo talento raccontato è proprio Tommy Dibari, scrittore, formatore e psicologo, che ha prestato la sua firma a importanti programmi televisivi; con lui interverranno la Dirigente Settore Politiche Giovanili, Caterina Navach, l’Assessore alle Politiche Giovanili, Oronzo Cilli e il Dirigente scolastico, Francesco Messinese.

Seguiranno altri tre incontri condotti da Tommy Dibari, in cui interverranno le eccellenze del territorio pugliese: Dino Amenduni, comunicatore politico e strategic planner; Antonio Moschetta, medico, ricercatore e professore ordinario di medicina interna dell’Università di Bari e Gennaro Delvecchio, dirigente sportivo ed ex calciatore della serie A.

Per seguire gli aggiornamenti è possibile collegarsi alla pagina Facebook @storieditalenti e Instagram @storieditalentibarletta