20 maggio 1847: Re Ferdinando II di Borbone in visita a Barletta

20 maggio 1847: Re Ferdinando II di Borbone (1830-1859) in visita a Barletta per qualche giorno, ospite nel palazzo Fraggianni (noto anche come Palazzo Della Marra)

Il re fu ricevuto dal sindaco, ch’era accompagnato da due vigili urbani in livrea; facevano parte del corpo di polizia urbana che s’era appena costituito. Da Barletta il sovrano raggiunse S. Cassiano, un tempo Casale di Canne, che qualche anno dopo prenderà il nome di S. Ferdinando, in omaggio al sovrano (R. RUSSO, Barletta la Storia, Editrice Rotas - Barletta 2004)

Didascalia: Ferdinando II di Borbone