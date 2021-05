19 maggio 1491: Re Ferdinando I d’Aragona autorizza la collocazione della statua di Eraclio

19 maggio 1491: Re Ferdinando I d’Aragona (1458-1494) autorizza la collocazione della statua di Eraclio sull’odierno piedistallo davanti alla chiesa del Santo Sepolcro e intitola la piazzetta antistante piazza de Aracho

Nel 1309, re Carlo II autorizzò i monaci benedettini di Manfredonia a prendersi le parti bronzee rimovibili di una grande statua sita sulla Dogana, per fonderle e ricavarne campane per la propria chiesa, e che i Barlettani, che avevano ribattezzato quel colosso “Eraclio”, ne avevano ricostituito le parti mancanti e collocato poi nel posto dove ancora oggi si trova. Ma quando questo trasferimento sarebbe avvenuto?

Secondo quanto tramandato da padre di G.P. Grimaldi nella sua Storia di S. Ruggero, la statua di Eraclio sarebbe stata spostata dalla dohana Baroli sulla piazza del mercato antistante la chiesa del Santo Sepolcro nel 1491, tesi contestata dal conte Troiano Marulli. Infatti questa data non si concilia con due decisioni regie, la prima del 13 dicembre 1442 con la quale re Alfonso concedeva ai Barlettani un giorno di mercato franco il lunedì in loco Aracho; e il secondo con cui suo figlio Ferrante, quasi quarant’anni dopo, il 21 settembre 1481, concedeva un secondo giorno di mercato franco, il giovedì, nello stesso luogo del primo, cioè sempre in loco Aracho. (R. RUSSO, Barletta la Storia, Editrice Rotas - Barletta 2004)

Didascalia: Eraclio addossato alla parte orientale della chiesa del Santo Sepolcro in una stampa di fine Settecento