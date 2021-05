17 maggio 1516: Papa Leone X affida la chiesa di S. Maria della Croce ai Padri Gesuiti

17 maggio 1516: Papa Leone X affida la chiesa di S. Maria della Croce (in fondo alla omonima strada) ai Padri Gesuiti

Le cronache del tempo riferiscono di una edicola mariana abbandonata a un miglio dalle antiche mura della città, sulla via vecchia Canosa. Il luogo, col tempo, era restato del tutto abbandonato. Poi, improvvisamente, avvenne qualcosa di straordinario, che aveva del miracoloso. Il volto sbiadito della Madonna cominciò ad emanare intensi bagliori. La notizia si diffuse in un baleno e suscitò tanto interesse, da raggiungere persino il papa, all’epoca Leone X, il quale, concesse la cappella ai padri Serviti di S. Agostino, invitando l’Università a costruire una chiesa con annesso convento.

Padre Eliseo, preposto dell’Ordine dei Padri Gesuiti, destinatario della Bolla Pontificia, ne informò il notaio apostolico don Nicola Giovanni De Leo e l’archipresbitero don Antonio Bonelli, che a loro volta misero al corrente i rappresentanti della Università, i quali, in accoglimento della richiesta papale, imputarono parte della spesa sul capitolo di bilancio relativo alle costruzioni di nuovi edifici di culto. Mentre padre Eliseo prendeva possesso della vecchia cappella, l’archipresbitero autorizzava il sindaco e il priore a dare inizio ai lavori per la costruzione della chiesa e del convento, che sorse attiguo al tempio, volontà certificata in un atto notarile rogato l’11 luglio del 1516. (R. RUSSO, Le cento chiese di Barletta, vol. II, Editrice Rotas - Barletta 2000)

Didascalia: La chiesa di S. Maria della Croce