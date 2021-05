Progetto "Rotary in the sky": video per raccontare i nostri territori

Un cielo stellato di Club Rotary che promuovono le Città ed i loro territori attraverso un video. Questo è il progetto Rotary in the Sky che ha visto protagonisti la maggior parte dei Club che appartengono al Distretto 2120 e che sono dislocati tra Puglia e Basilicata.

Una raccolta di immagini, di particolarità, di peculiarità raccontate e rappresentate da chi il territorio lo conosce bene: i Soci dei Club Rotary.

Il risultato è una antologia di video, professionali, bellissimi, che presentano al mondo i fantastici territori in cui viviamo; tutto questo, promuove, suscita curiosità, attira turisti che, inevitabilmente, sentiranno irrefrenabile la voglia di venire a visitare, od a rivedere, questi luoghi ricchi di storia, cultura, gastronomia, accoglienza.

Domenica 16 maggio sarà il ROTARY IN THE SKY DAY!

Tutti i Club partecipanti al progetto, coordinati dal Distretto e dal gruppo di lavoro costituito ad hoc, diffonderanno contemporaneamente sui propri canali Social i video realizzati, così da creare una dirompente e sincronizzata diffusione di bellezza e passione e rendendola fruibileda tutti, in tutto il mondo.

Ed in seguito, entro fine maggio, tutti i video confluiranno in un lungometraggio che è in via di completamento e che sarà la sintesi perfetta, sapientemente costruita, di tutto il nostro territorio. Per creare opportunità, diffondere cultura e conoscenza c’è bisogno di Rotary, sempre di più!