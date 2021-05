15 maggio 1777: Nasce a Barletta Raffaele De Gennaro. Diventerà generale dell’esercito francese

15 maggio 1777: Nasce Raffaele De Gennaro. Diventerà ufficiale, poi generale dell’esercito francese sotto Gioacchino Murat. Si distinguerà nella Campagna di Russia, alle dipendenze del re Gioacchino Murat

Nacque a Barletta il 15 maggio 1777 da Giuseppe Nicola De Gennaro e Rachele Chiariello. Mandato a scuola presso i Padri Domenicani, si distinse tanto che i genitori gli fecero continuare gli studi a Napoli. Qui si arruolò, nel 1799, in piena rivoluzione partenopea, nel Corpo delle Guardie Nazionali a Cavallo.

Riparato in Francia, fu scelto dal generale Fregeville come aiutante di campo col grado di capitano. Seguì quindi il suo comandante prima in Puglia, poi nelle campagne di Prussia. Fu inviato a Bologna e di qui richiamato da Gioacchino Murat nel 1808, destinato a Napoli col grado di maggiore, al comando di un battaglione di lancieri. Nominato tenente colonnello l’anno dopo, nel 1812 partì per la campagna di Russia. Distintosi per valore, fu insignito della Legion d’Onore.

Nel 1814 fu nominato prima maresciallo di campo di Murat e quindi commendatore del Regno delle Due Sicilie. Dopo la caduta del Murat, De Gennaro passò al servizio dei Borbone che lo destinarono al comando della piazza militare di Bari e Foggia.

Ritornò per un periodo di riposo a Barletta dove, disgraziatamente, una banale caduta da cavallo, nel settembre del 1816, lo portò rapidamente alla morte. Non aveva ancora compiuto quarant’anni. La città gli ha intestato la strada che congiunge via Barberini con via Azzariti. (R. RUSSO, Calendario Storico, Editrice Rotas - Barletta 2009)

Didascalia: Il generale Raffaele De Gennaro