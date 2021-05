14 maggio 1919: Il barlettano dott. Luigi Romanelli esamina per primo le stimmate di Padre Pio

14 maggio 1919: Il dott. Luigi Romanelli esamina per primo le stimmate di Padre Pio da Pietrelcina ritenendole di origine soprannaturale

La significativa testimonianza di un barlettano, il prof. Luigi Romanelli, il primo medico che “esplorò” le stimmate del frate in una visita di due giorni, fra il 15 ed il 16 maggio, consacrata agli atti del processo di beatificazione come prezioso elemento di valutazione scientifica di un fenomeno che il professore non esitò a definire di origine soprannaturale. (R. RUSSO, Barletta la Storia, Editrice Rotas - Barletta 2004)

Didascalia: Il dottor Luigi Romanelli