12 maggio 1797: Re Ferdinando di Borbone e la regina Maria Carolina a Barletta

12 maggio 1797: Re Ferdinando di Borbone, la regina Maria Carolina e il principe ereditario Francesco I con la Corte, di nuovo in visita alla città, dove ospiti del Convento dei Celestini (SS. Trinità, in via Manfredi), ammirano i principali monumenti ed edifici, fra cui quello di S. Maria Maggiore, il Castello e l’orfanotrofio del Monte di Pietà

Il re accolse i memoriali presentati da alcuni cittadini, e pochi giorni dopo giunsero inaspettatamente due alti magistrati per la divisione e conseguente coltura delle terre dette Musciali che da anni erano possedute da quattro famiglie: Pappalettere, Marulli, Carcani di Trani, aggregata al seggio di Barletta, e Filippo di Gennaro, notaio di Corato, qui domiciliato. Si trattava di terre demaniali; d’una estensione di 60 carra (1200 versure) tenute a erbaggi. Con un altro memoriale, i cittadini chiesero al sovrano la divisione e la coltura delle mezzane, il cui reddito era destinato a costituire il fondo per la costruzione del Porto. (R. RUSSO, Barletta la Storia, Editrice Rotas - Barletta 2004)

Didascalia: Il Convento dei Celestini