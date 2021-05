11 maggio 1952: Inaugurato l’Istituto Magistrale presso l’ex convento di S. Chiara

Inaugurato l’Istituto Magistrale presso l’ex convento di S. Chiara, con annesso pensionato per le alunne proveniente dalle località montane della Basilicata e delle Murge. Nei primi trent’anni di attività scolastica questa istituzione registrerà al suo attivo quasi 1500 maestre diplomate. Ancora oggi questa istituzione costituisce un valido punto di riferimento per tutto il comprensorio Nord-Barese, unica almeno per la sezione dei sordomuti. L’istituto di Santa Chiara è uno dei pochi istituti scolastici che ha resistito all’usura del tempo. (R. RUSSO, Barletta, il Novecento, Editrice Rotas - Barletta 2004)

Didascalia: Corso Cavour, a destra l’ex convento di S. Chiara