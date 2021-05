1° maggio 1905: Intitolata la Biblioteca Comunale allo storico barlettano Sabino Loffredo

1° maggio 1905: Con delibera di Consiglio Comunale del 1° maggio, intitolata la Biblioteca Comunale allo storico barlettano Sabino Loffredo

Il 24 aprile moriva a Napoli Sabino Loffredo, presidente di Corte d’Appello del Tribunale partenopeo, il più grande storico della città, autore di una Storia della città di Barletta in due volumi, pubblicata da Valdemaro Vecchi nel 1893, scritta secondo i canoni narrativi classicheggianti di fine secolo, integrata da una ricca dotazione documentale in appendice. L’opera del Loffredo, restata unica, ebbe una gestazione di oltre vent’anni. Particolarmente importante, in appendice, la ricca antologia dei documenti più significativi della storia della città.

Il Comune, nel corso di una seduta speciale del 1° maggio, gli intitolò la Biblioteca Comunale. La figlia Maria, commossa, regalò alla città i 188 volumi di storia di cui il padre si era servito per la sua ricerca, nonché gli appunti autografi della stesura originaria dell’opera. (R. RUSSO, Barletta, il Novecento, Editrice Rotas - Barletta 2008)

Didascalia: Copertina libro