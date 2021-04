"Curarsi gli occhi in tempo di Covid", conferenza online Rotary Club Barletta

Una conferenza on line del Rotary Club Barletta si è tenuta il 22 aprile scorso alle ore 20.30 sul tema “CURARSI GLI OCCHI IN TEMPO DI COVID“ – RELATORE il PROF. LEONARDO MASTROPASQUA Direttore della Clinica Oftalmologica, Centro di Eccellenza in Oftalmologia dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (L.R. 15/2004), Direttore del Centro Nazionale di Alta Tecnologia (Certified by SOI 05/11//2012), Direttore della Scuola Italiana di Chirurgia Robotica in Oftalmologia (Certified by SOI15/01/2014) Direttore della Cattedra di Malattie dell’Apparato Visivo dell’Università “G.d’Annunzio” di Chieti-Pescara.

Nel mese rotariano dedicato alla salute, i lavori aperti dalla presidente Alessandra Palmiotti hanno evidenziato come le ultimissime tecnologie abbiamo completamente rivoluzionato il settore dell’oculistica. Dalla prevenzione dell’occhio in epoca Covid - 19 alla gestione efficiente del paziente in strutture dedicate ed attrezzate con tecnologia avanzata, diagnosi e cure efficienti, TELEMEDICINA, intelligenza artificiale. La chirurgia robotica mininvasiva e l'alta tecnologia rappresentano i punti cardine dell'attività del Centro Nazionale di Alta tecnologia in Oftlamologia (CNAT) insieme all'attenzione costante al miglioramento dell'assistenza al malato.

INNOVAZIONE, COMPETENZA, PASSIONE hanno caratterizzato l’ illuminante ed entusiasmante relazione del prof. Leonardo Mastropasqua,unita alla grande carica umana che ha letteralmente catturato l’uditorio con a seguire un vivace confronto sul tema. Parterre d’eccezione attento e partecipe al convegno, in Interclub con Andria, Canosa, Trani e Valle dellOfanto, alla presenza del Governatore Eletto Del Distretto 2120 Gianvito Giannelli, Assistente del Governatore EmanuelaTermine, Prefetto Distrettuale Elisabetta Papagni, AnnaPalombella, Past Governor Beppe Volpe, Past Governor Sergio Sernia, Past Governor Luca Gallo, Presidente Rotary Trani Angela Tannoia, Presidente Rotary Canosa Marco Tullio Milanese, Presidente Rotary Valle Dell’Ofanto Giacomo Triglione, Segretario del Rotary Andria Castelli Svevi Riccardo Inchingolo, soci ed Amici rotariani dei Club limitrofi.

In conclusione dei lavori, la Presidente Alessandra Palmiotti rimarca l’attenzione e la tenacia delle iniziative rotariane, utili a sostenere lo sforzo per proteggere le comunità dal Covid-19 ed aprire opportunità concrete nell’ambito dell’educazione sanitaria.

Il prof. Leonardo Mastropasqua, già insignito nell’anno 2013 del premio professionalità dal Rotary Club Barletta per essere stato pioniere nel campo del laser a femtosecondi applicato alla chirurgia corneale, refrattiva e della cataratta, conclude la conferenza con una nobilissima di Louis Pasteur : “In the fields of observation, chance only favors prepared minds”, rimarcando con il suo animo gentile il costante attaccamento alle radici barlettane ed ai suoi concittadini.