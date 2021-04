29 aprile 1908: La Lega agraria di Barletta organizza il primo sciopero scontrandosi con la Federazione agraria dei proprietari terrieri

Nella primavera del 1908, dopo il Congresso regionale delle leghe contadine tenutosi a Spinazzola il 29 e 30 marzo, nel corso del quale era stato deliberato di richiedere tariffe e orari unici, la Lega Agraria di Barletta promosse uno sciopero, ma si scontrò con la ferma resistenza delle agitazioni dell’autunno 1906, dopo le quali si erano costituiti in una Federazione Agraria, composta da 400 soci. Nell’assemblea del 23 marzo era stato eletto il gruppo dirigente, presidente Michele Russo. Lo sciopero, anche per la scarsa partecipazione, si sgonfiò subito e fallì l’obiettivo.

In un breve articolo di commento il giornale “Cronaca”, vicino alla Federazione Agraria, minimizzò la portata dello sciopero, negando che avessero partecipato circa 600 contadini, e sottolineò invece la gravità delle forme del suo svolgimento, per la violazione della libertà di lavoro che sarebbe stata commessa nonostante le esortazioni in contrario del responsabile della Federazione Provinciale Francesco Pignatelli, per i danneggiamenti ad alcuni vigneti. (R. RUSSO, Barletta la Storia, Editrice Rotas - Barletta 2004)

Didascalia: Piazza Roma, tradizionale luogo di ritrovo del bracciantato agricolo barlettano (archivio fotorudy)