28 aprile 1503: Consalvo da Cordova batte a Cerignola l’esercito francese del duca di Nemours che, ucciso in combattimento, è sepolto nel cimitero di S. Francesco fuori le mura (restano tracce del sepolcreto all’inizio di via Vitrani)

Due mesi dopo la Disfida, il 28 aprile, gli eserciti francese e spagnolo si scontrarono a Cerignola in una battaglia sanguinosa e definitiva per le sorti della guerra. Vinse Consalvo da Cordova, mentre il duca di Nemours, su quel campo ci lasciò la vita. Nella battaglia rifulse ancora una volta il valore del Fieramosca e degli altri cavalieri italiani. E fu anzi il nostro eroe che, al comando di una brigata, inseguì folti drappelli di francesi in fuga verso Capua.

Consalvo da Cordova si mostrò magnanimo nei confronti del nemico che aveva perso la vita sul campo di battaglia. Infatti, dopo averne fatto ricomporre il corpo, dispose che fosse inumato nel cimitero del convento di S. Francesco, all’inizio di via Vitrani, dove è affiorato - dagli scavi degli anni Cinquanta del 900 - un sepolcreto.

Dopo Cerignola ognuno dei tredici cavalieri se ne andò per la propria strada, ciascuno con una propria compagnia al servizio di questo o di quel capitano. Tutti però sempre filospagnoli. I nostri eroi però si ritroveranno spesso sullo stesso campo di battaglia, come accadde in quella di Ravenna nel 1512. (R. RUSSO, Ettore Fieramosca, vita e imprese di un capitano di ventura, Editrice Rotas - Barletta 2019)

Didascalia:

La battaglia di Cerignola, il 28 aprile 1503, fra francesi e spagnoli, particolare. I Francesi sull’orlo del fossato nel quale rovinarono per l’insidia tesa dal Gran Capitano Consalvo da Cordova. Fra i primi a cadere il duca d’Armagnac. (disegno di A. Palmitessa)

