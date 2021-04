26 aprile 1813: Re Gioacchino Murat a Barletta

26 aprile 1813: Re Gioacchino Murat (1808-1815) a Barletta, dove verifica le nuove fortificazioni e dispone il completamento del Lazzaretto e il Faro del Porto

Di ritorno dalla Campagna di Russia, dove s’era distinto ancora una volta per coraggio e abilità, il re, accompagnato dai ministri delle finanze e dell’interno, fece visita alla nostra città. Anche lui ospite, come Giuseppe, del conte Marulli, bene accolto dalle autorità e soprattutto dalla popolazione, che ne aveva apprezzato, nei pochi anni del suo regno, il grande fervore che aveva messo nella trasformazione della società del tempo. Il re, al corrente della situazione politica cittadina, nominò nuovo sottintendente don Antonio De Leone. Su istanza degli amministratori comunali, il re li autorizzò quindi ad abbattere l’arco del monastero dell’Annunziata, che divideva ancora la città fra i quartieri del Santo Sepolcro e di San Giacomo. Inoltre il sovrano ordinò il completamento della costruzione del Lazzaretto e del Faro del Porto. Il Murat invero, in quella circostanza, era venuto soprattutto per una visita di ricognizione alle fortificazioni della città, in previsione della guerra che paventava sarebbe scoppiata di lì a qualche mese, e che lo avrebbe opposto alle potenze alleate europee, le quali ancora una volta erano scese in campo, dopo la fuga di Napoleone dall’Elba, contro la Francia.

Da Rimini, il 30 marzo 1815, Murat lanciò il celebre proclama con cui esortava gli Italiani a lottare uniti per la loro indipendenza, che ispirerà al Manzoni Il Proclama di Rimini. Chiesto invano asilo alla Gran Bretagna, Murat cercò di riconquistare il trono. Sbarcato l’8 ottobre a Pizzo Calabro con soli trenta uomini, fu catturato e, dopo un sommario processo, fucilato. (R. RUSSO, Barletta la Storia, Editrice Rotas - Barletta 2004)

Didascalia: Fucilazione di Gioacchino Murat a Pizzo Calabro in una stampa dell’epoca