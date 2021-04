25 aprile 1228: Federico II di Svevia annuncia dal Castello di Barletta la partenza per VI Crociata

25 aprile 1228: Federico II di Svevia (1220-1250) annuncia sulla platea magna del Castello di Barletta la partenza per la VI Crociata e la nascita ad Andria del figlio Corrado da Jolanda di Brienne

L’avvenimento storicamente più significativo per Barletta durante il regno di Federico II, lega indissolubilmente il suo nome alla convocazione della grande Dieta del 25 aprile del 1228, nel corso della quale l’imperatore annunciò la partenza per la sesta Crociata.

Un mese prima, il 26 marzo, Federico aveva celebrato solennemente la Pasqua nella nostra città: Imperator apud Barulum Pascha domini magnifice celebrat, in omni gaudio et exultatione. È anche probabile che abbia ascoltato la messa solenne nella chiesa del Santo Sepolcro perché il sovrano, che conferiva sempre alle sue scelte significati simbolici, s’apprestava a partire per la Terrasanta, alla riconquista del Santo Sepolcro. (R. RUSSO, Barletta la Storia, Editrice Rotas - Barletta 2004)

Didascalia: Il busto di Federico II