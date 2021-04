24 aprile 1961: In edicola il numero unico di “Nuova Eco”, organo di stampa della locale FUCI

24 aprile 1961: In edicola in formato tabloid il numero unico di “Nuova Eco” organo di stampa della locale sezione della FUCI cittadina, diretto da R. Russo. Una lontana anticipazione del “Fieramosca”, che andrà in edicola da aprile del 1974

Il 24 aprile del 1961 vedeva la luce un numero unico realizzato dalla sezione della FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana). In apertura un articolo su Centenario e malcostume, del direttore Renato Russo, seguito da un lungo e appassionato intervento del dott. Oronzo Pedico, dall’emblematico titolo: Un grosso abbaglio archeologico ai danni della cultura e del turismo: i sepolcreti annibalici scoperti dal Gervasio sarebbero avanzi di inumazioni paleocristiane. Ma non mancavano anche i qualificati contributi di mons. Salvatore Santeramo sui notai del ’500 a Barletta, e di un giovanotto alla sua prima esperienza giornalistica, Raffaele Iorio, un reportage sulla Barletta di ieri e di oggi. Numero importante che per la sua formula editoriale, a cominciare dal formato agile e snello (21 x 29), sarebbe diventato parametro di riferimento per numerosi altri periodici locali e circondariali.

La rivista fu importante, per il suo ideatore e direttore, perché dopo una pluriennale esperienza consumata nel “Buon Senso”, sarà anticipativa del “Fieramosca”, sia nel formato che nei contenuti. Valutazioni a futura memoria (il primo numero del Fieramosca sarà in edicola nell’aprile 74).

Intanto andava in stampa NUOVA ECO e a veder bene, con uno sguardo retrospettivo, i veri protagonisti di quello speciale furono l’ottuagenario mons. Salvatore Santeramo, il versatile cronista Oronzo Pedico, del quale abbiamo apprezzato numerosi articoli, e il venticinquenne Raffaele Iorio al suo primo reportage giornalistico, tre assoluti protagonisti della cultura cittadina. (R. RUSSO, Barletta, il Novecento, Editrice Rotas - Barletta 2008)

Didascalia: Copertina “Nuova Eco”