Rotary Club Millennials dona apparecchi multimediali alla Sala della Comunità S. Antonio

Il Rotary Club Millennials, distretto 2050 , dietro proposta della socia consigliera dott.ssa Laura Losappio, ha donato apparecchi multimediali all’associazione culturale “Sala della Comunità S. Antonio” che ha sede a Barletta per incentivare la diffusione culturale , teatrale e cinematografica specie a chi non può permettersi forma ricreativa a pagamento. «In questo difficile periodo storico – dichiara la dott.ssa Losappio - ci auguriamo che il nostro club possa contribuire alla ripresa delle attività dell’associazione secondo le misure preventive anticovid-19, ma non si è fermata l’attività di realizzazione di service, questa volta a favore dell’Associazione da tempo impegnata sul piano della cultura» .

L’Associazione Sala della Comunità S. Antonio è stata costituita nel 2013, ad opera di un gruppo di volontari, ispirandosi al progetto culturale orientato in senso cristiano, realizzando il tutto nella Chiesa di S. Antonio, che è la sede stessa dell’Associazione. Ma essa, non costituita formalmente, è stata operante sin dal 2001. Negli anni l’Associazione e il contenitore sono diventati punto di riferimento per la cultura soprattutto per la città di Barletta. Oltre alla collaborazione nella promozione di vari progetti, l’Associazione mette a disposizione struttura e attrezzature per ospitare progetti e iniziative degli operatori culturali del territorio.

La consegna della strumentazione è avvenuta il 22 aprile 2021, nella Chiesa di S. Antonio, a porte chiuse, alla presenza della dott.ssa Laura Losappio, dell’avv. Ettore Marzano, tesoriere del Club, e del prof. Riccardo Losappio, presidente dell’Associazione Sala della Comunità S. Antonio.