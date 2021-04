22 aprile 1828: Nasce Sabino Loffredo, grande storico autore di "Storia della città di Barletta"

22 aprile 1828: Nasce Sabino Loffredo, il grande storico autore di una Storia della città di Barletta, in due volumi (+ 21 aprile 1905)

Sabino Loffredo è il più grande storico della città, autore di una Storia della città di Barletta.

Particolarmente importante, in appendice, la ricca antologia dei documenti più significativi della storia della città.

Nacque a Barletta il 23 aprile 1828 da Giuseppe Loffredo e Maria Gissi. Da ragazzo studiò presso i Seminari di Andria e Trani: quindi si trasferì a Napoli dove conseguì la laurea in giurisprudenza appassionandosi, nel contempo, agli studi storici. Come liberale, nel 1860 partecipò alle lotte politiche per la liberazione d’Italia. Entrò in magistratura nel 1865 e fece il giudice a Napoli, Terni, Isernia e Palermo.

Nel 1884 diede la sua adesione al concorso bandito dal Comune di Barletta per una storia della città. Gli ci vorranno nove anni per portarla a compimento; sarà infatti editata a Trani dalla Tipografica Editrice V. Vecchi, nel 1893, in due volumi, scritta secondo i canoni narrativi classicheggianti di fine secolo, integrata da una ricca dotazione documentale in appendice. Frattanto esplicava la sua funzione di magistrato come presidente di vari tribunali.

In politica partecipò alle elezioni del 1880, non riuscendo però ad essere eletto. E tutto sommato fu una fortuna per la città di Barletta, perché ritornò alla compilazione della sua storia che aveva abbandonato da qualche tempo.

Morì a Napoli il 24 aprile 1905. In segno di riconoscenza il Comune di Barletta, pochi giorni dopo, il 1° maggio, gli intitolò la Biblioteca Comunale e una strada, quella che congiunge via Roma con via Mura Spirito Santo. La figlia Maria, commossa, regalò alla città i 188 volumi di storia di cui il padre si era servito per la sua ricerca, nonché gli appunti autografi della stesura originaria dell’opera. (R. RUSSO, Sabino Loffredo, la vita e il suo tempo, Editrice Rotas - Barletta 2015)

