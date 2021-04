19 aprile 1938: Inaugurata a Barletta la nuova sede della Banca d’Italia

19 aprile 1938: Inaugurata la nuova sede della Banca d’Italia - in fondo a corso Garibaldi - sul suolo occupato un tempo dal Sedile dei Nobili.

La Banca d’Italia, nel 1921, aveva acquistato i locali di Palazzo Santacroce, in fondo a corso Garibaldi, un tempo postazione dell’antico Sedile dei Nobili. Ma demolita la vecchia sede, ormai decadente e inadeguata alle nuove esigenze, su progetto dell’ing. Boccassini fu realizzato un nuovo palazzo, nel tipico stile vittoriale del tempo. I lavori, iniziati nel 1934, si conclusero quattro anni dopo, e la sede fu inaugurata il 19 aprile 1938. Resterà sede del prestigioso istituto di credito per 25 anni, fino al 1963, quando proprio nel boom economico, chiuse la filiale.

Altre cronache del ’38, un anno denso di evento: il 19 giugno l’agenzia Stefani comunica al mondo la notizia: scoperto a Canne il sepolcreto annibalico, nella stessa giornata in cui l’Italia vinceva - in Francia - il campionato mondiale di calcio battendo in finale l’Ungheria. Blasetti girava un film su Ettore Fieramosca. Veniva inaugurata la nuova chiesa dello Spirito Santo in via Boggiano. In Spagna moriva il tenente Alfredo Casardi, medaglia d’oro, al quale sarà intitolato il Liceo Classico. Inaugurato, sulla spiaggia di Levante, la Casina Lido, il primo chalet a Levante (oggi Brigantino). Una gita a Canne degli Amici della Società di Storia Patria (presidente Vito Antonio Lattanzio). Cosimo Puttilli vince il Campionato Italiano di Marcia. (R. RUSSO, Barletta, il Novecento, Editrice Rotas Barletta 2008)

Didascalia: Nuova sede della Banca d’Italia (archivio fotorudy)