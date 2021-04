17 aprile 1992: Lavori di restauro al Castello con sensazionale scoperta: la torre tonda angioina

17 aprile 1992: Nell’ultima fase dei lavori di restauro al Castello, una sensazionale scoperta: riaffiorate le tracce della torre tonda angioina risalente al 1278, in tutto simile a quella di Lucera

Nel corso dell’ultima fase dei lavori di sistemazione del Castello, effettuando dei saggi sul pavimento della casamatta inferiore del bastione di S. Maria, che guarda verso la Cattedrale, trovate consistenti tracce della torre rotonda di Carlo I d’Angiò risalente al 1278. Difficile scoperta perché la casamatta inferiore di S. Maria è isolata dal resto del Castello, in quanto non esistono collegamenti con quella superiore a livello del cortile. Le ragioni di questa anomalia per Marcello Grisotti restano incomprensibili.

Per accedere alla torre tonda angioina bisogna scendere nei sotterranei, dalla scalinata del torrione di S. Maria (sulla sinistra appena si varca il cancello in ferro d’accesso all’atrio castellare). Appena giù, nel secondo ambiente, vi è una porticina in ferro, oltre la quale si scende lungo una scala a gomito fiancheggiata da un muro grezzo. Al termine, oltre un grande portale d’ingresso di cui si intravedono ancora i cardini, appare, in tutta la sua grandiosità, l’ampia volta della casamatta di S. Maria, la più grande di tutte, che si può ammirare ma alla quale non si può accedere per mancanza di una scala. In questa casamatta sono affiorate, durante gli ultimi scavi, le tracce dell’antica torre angioina di cui ormai si disperava il ritrovamento. Alta 27 m, la torre aveva un diametro interno di circa 14 m, un muro spesso oltre 2 m e una dotazione di 16 merli e nel complesso ci ricorda la Torre della Leonessa, realizzata nel castello di Lucera dallo stesso Carlo I d’Angiò. (R. RUSSO, Barletta, il Novecento, Editrice Rotas – Barletta 2008)

Didascalia: La torre tonda angioina del Castello di Lucera ci dà un’idea di come poteva essere la torre angioina del nostro Castello