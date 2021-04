13 aprile 1985: Festeggiati i settant’anni del maestro Carlo Maria Giulini, nato il 9 maggio del 1914 a Barletta dove aveva trascorso i primi anni della sua vita, nella palazzina Feltrinelli

Il 13 e 14 aprile, il grande direttore d’orchestra Carlo Maria Giulini fu ospite della città, invitato dai clubs Lions e Unesco per festeggiare il suo settantesimo compleanno. L’Amministrazione Comunale gli dedicò due indimenticabili serate: la prima nel Teatro Curci con un concerto dei giovani pianisti Gregorio Goffredo e Francesco Monopoli; nel corso della cerimonia il sindaco Aldo Bernardini consegnò al maestro il suo certificato di nascita riprodotto in argento. La seconda serata, al Brigantino, fu allietata da una performance di Rossellina Goffredo accompagnata da Francesco Monopoli al pianoforte. In mattinata, il maestro aveva voluto rivedere i luoghi della sua infanzia.

Il maestro tornerà a Barletta altre due volte: nel luglio 1990 quando, nel corso di una cerimonia presso il Castello ritirerà il premio “Disfida di Barletta” organizzato da Teleregione; e nel 1994 per festeggiare gli ottant’anni, quando si mobilitarono, oltre al Comune, le associazioni musicali cittadine, i Lions Club e il Circolo Unione. La serata musicale, presso Itaca Hotel, vide protagonista il pianista Pasquale Iannone e il trio da Camera “Mauro Giuliani”. (R. RUSSO, Barletta, il Novecento, Editrice Rotas – Barletta 2008)

Didascalie: 13-14 aprile. Circolo Unione. Il dott. Matteo Bonadies consegna al maestro Carlo Maria Giulini una medaglia d’oro ricordo. A destra la signora Nietta Borgia Languino

La bacchetta ispirata del maestro Carlo Maria Giulini durante la direzione di un concerto

Copertina Fieramosca 6.2005