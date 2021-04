11 aprile 1999: Dopo 25 anni riaperto l’Antiquarium di Canne. Sarà diretto dalla dott.ssa Marisa Corrente

Alla presenza del sottosegretario di Stato Gianpaolo D’Andrea, del sindaco Francesco Salerno, dei responsabili della Soprintendenza alle Antichità e di esponenti di numerose associazioni culturali, l’11 aprile del 1999, dopo venticinque anni, finalmente l’Antiquarium di Canne venne riaperto. Ad assistere alla cerimonia circa cinquecento visitatori, allietati dalle esibizione degli sbandieratori di Lucera.

Ad illustrare il significato e le prospettive della riapertura, il soprintendente Giuseppe Andreassi e la direttrice dell’Antiquarium Marisa Corrente. Il soprintendente tenne a sottolineare come la riapertura, in concomitanza con la Seconda Settimana della Cultura, promossa dal Ministero per i Beni culturali, voleva essere un punto di partenza più che un punto di arrivo; un punto di partenza per convogliare energie ed interessi verso un sito che alle suggestioni annibaliche unisce testimonianze archeologiche della cui ricchezza l’Antiquarium è contenitore e sintesi.

Il sindaco Francesco Salerno, nel dirsi soddisfatto di questo risultato, promise che il Comune non avrebbe fatto mancare il suo impegno, la sua azione costante e attenta. Parole di apprezzamento e plauso vennero infine dal sottosegretario Gianpaolo D’Andrea il quale ricordò come la ricchezza di Canne non fosse solo nel valore del richiamo annibalico, ma anche delle numerose testimonianze archeologiche preistoriche, apulo-iapigie e medievali, che rappresentano altrettante stratificazioni millenarie di civiltà e di cultura.

Didascalia: Cerimonia di riapertura dell’Antiquarium. Il palco delle autorità. Da sinistra Pietro Doronzo, il sottosegretario Giampaolo D’Andrea, Marisa Corrente, Angela Maria Melilli, Nino Vinella, Aldo Seccia. Il soprintendente Giuseppe Andreassi, Nicola Maffei, il sindaco Salerno e signora, semicoperto Roberto Tarantino, Ruggiero Di Benedetto, Oreste Scorcia.

Qui il video di un servizio televisivo sulla cerimonia di inaugurazione.