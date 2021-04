Don Sabino Lattanzio confermato Postulatore cause dei Santi

La Congregazione delle Cause dei Santi ha confermato la nomina di Mons. Sabino Amedeo Lattanzio a Postulatore delle Cause di Beatificazione e Canonizzazione di mons. Dimiccoli, don Caputo e suor Damato.

Il 31 marzo è pervenuta dal Cardinale Francesco Monterisi la lieta notizia che il 25 marzo la Congregazione delle Cause dei Santi ha confermato la nomina di Mons. Sabino Amedeo Lattanzio a Postulatore delle Cause di Beatificazione e Canonizzazione del Venerabile Mons. Dimiccoli, del Venerabile Don Ruggero Caputo e della Venerabile Suor Maria Chiara Damato. Tale incarico era stato affidato a Mons. Lattanzio dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo con nomina del 3 febbraio scorso.

"Auguriamo al nuovo Postulatore, che in tutti questi anni si è distinto con lodevole impegno e dedizione a favore dei nostri Servi di Dio della Diocesi, un proficuo lavoro per il bene della Chiesa e a edificazione del popolo di Dio", si legge in una nota della Diocesi.