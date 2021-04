Caso "Il Fieramosca": richiesta di rettifica e risposta di Renato Russo

Ricevuta dal giornalista Nino Vinella richiesta di rettifica in merito all'articolo pubblicato in data 7 aprile scorso, pubblichiamo con medesima evidenza la richiesta e la risposta dell'autore Renato Russo.

ALLA DIREZIONE RESPONSABILE BARLETTALIVE.IT, ALLA PROPRIETA’ BARLETTALIVE.IT: RICHIESTA DI RETTIFICA AI SENSI DELLA VIGENTE DISCIPLINA SULLA STAMPA

Come già pubblicato su Facebook, con riferimento a quanto pubblicato nella rubrica ALMANACCO STORICO, UNA NOTIZIA AL GIORNO in data Mercoledì 7 aprile 2021, si riportano affermazioni mendaci ed ingannevoli a firma dell’autore. Onde evitare ricorso ad altre vie, ai sensi della vigente disciplina sulla Stampa, si invitano i Destinatari della presente a pubblicare, con la medesima evidenza, la rettifica sulla base delle notizie contenute nella presente. Con ogni salvezza di legge. Distinti saluti. Nino Vinella Barletta, 8 aprile

A PROPOSITO DI...IL FIERAMOSCA ANDATA E RITORNO: Nel "numero unico in attesa di registrazione" (il primo storico numero uscito il 7 aprile 1974) si legge: direttore Nicola Larosa - condirettore Nino Vinella - segretario di redazione Pino Schirone - amministratore Pasquale Vinella - diffusione e pubblicità Ciccio Larosa. Distributore Liverini s.n.c. Stampa Tipo-Linotipia Rizzi & Del Re corso Vittorio Emanuele 69 tel. 32326 - BarlettaIo avevo vent'anni, e mio fratello tre meno di me...Nino Vinella

RETTIFICA:

Ad aprile del 1974, come editore, diedi vita alla riedizione del Fieramosca. Come editore io ero praticamente “tutto” per il giornale, oltre che ideatore, anche finanziatore e conduttore della sede, in via Libertà.

Per il primo numero ebbi la disponibilità di Nicola Larosa a rivestire il ruolo di direttore “politico”, per il secondo numero avemmo la disponibilità di Vittorio Grimaldi come direttore responsabile. Come condirettore e diffusione-stampa volli premiare la disponibilità dei fratelli Nino e Pasquale Vinella, offertami per gli anni in cui mi avevano dato una mano al “Buon Senso” e così assegnai loro rispettivamente il compito di condirettore responsabile al primo e di diffusione stampa al secondo. Ma non erano cariche statutarie, solo “affettive”. Il mio ruolo del resto è evidente dalla copia della prima pagina del primo numero del Fieramosca firmato “Renato Russo”, mentre sotto si intravedono, in minuscolo, le iniziali n.v., cioè Nino Vinella.

Per cui, francamente, non capisco il senso delle dichiarazioni del rag. Vinella e di cosa mi si accusa, quando esordisco nel titolo dell’articolo, affermando che “ripristino” il mensile Il Fieramosca. Inoltre voglio puntualizzare che in passato, ogni volta che Vinella ha ricordato quei primi anni di apprendistato, non ha mai voluto riconoscere di aver collaborato col Fieramosca e neppure che dovette “esclusivamente” a questa sua collaborazione l’esito favorevole della pratica di giornalista presso l’Ordine dei giornalisti di Puglia.

Ma questa è un’altra storia. Non vedo cos’altro posso aggiungere a questi chiarimenti.

Renato Russo