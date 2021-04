2 aprile 1495: Re Carlo VIII di Francia conferma alla città di Barletta “grazie e privilegi”

2 aprile 1495: Re Carlo VIII di Francia (1490-1498) dopo aver occupato l’Italia, si insedia a Napoli, da dove conferma alla città di Barletta “grazie e privilegi” per ingraziarla

Carlo VIII attraversò le Alpi dal Monginevro nel settembre del 1494 con un esercito forte di 32mila uomini. Dopo essere stato accolto trionfalmente dalle principali signorie italiane del Nord, entrò in Napoli il 22 febbraio del 1495, fra due ali di folla festante.

I maggiorenti di Barletta si schierarono col nuovo sovrano, a patto che la gestione della cosa pubblica restasse nelle mani delle potenti famiglie barlettane (i della Marra, Bonello, Santacroce, Maramaldo, Acconzaioco ed altre) e che non fossero in nessun modo private dei vecchi e nuovi privilegi, soprattutto il mantenimento delle antiche feudalità che gli Aragonesi avevano osteggiato, a favore di una più incisiva demanialità del territorio.

Tutte queste richieste costituirono parte di una vera e propria intesa stipulata fra il nuovo sovrano e la città, quasi un nuovo Statuto che aggiornava quelli già stipulati in precedenza con gli Aragonesi. Fra l’altro vi era previsto il divieto di pascolo degli ovini nei vigneti dell’agro barlettano; l’esenzione della dogana sulle pecore; la concessione gratuita del pascolo per gli animali dei Barlettani; una dilazione per la restituzione di somme prestate ai mercanti barlettani da quelli forestieri; la distruzione da parte dei giudici di tutti gli atti di credito emessi a proprio favore dai cittadini barlettani; la sottomissione alle tasse anche dei pubblici ufficiali finora esentati; la destinazione di una somma speciale per la manutenzione del porto e del castello, nonché la costruzione di un “ospizio” per nobili e popolani soli; e infine il mantenimento della franchigia per le tre grandi fiere cittadine (di Santa Maria, di S. Martino e dell’Annunziata).

Didascalie:

Carlo VIII (1470-1498)

L’entrata di Carlo VIII a Napoli (olio di G. Bezzuoli)