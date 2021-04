1° aprile 1190: Re Tancredi, ultimo sovrano normanno, dichiara Barletta città di Regio Demanio

1° aprile 1190: Re Tancredi, ultimo sovrano normanno (1190-1194) da Palermo, con proprio diploma, dichiara Barletta città di Regio Demanio

Perché non cadesse nelle mani degli Svevi, il Regno di Sicilia fu affidato a Tancredi, conte di Lecce, ultimo degli Altavilla, nato da una relazione del duca Ruggero primogenito di re Ruggero II, con Emma figlia dei conti di Lecce.

Fra le prime città a schierarsi col re, nel 1190, all’atto della sua incoronazione, fu Barletta. Lo desumiamo da una dispesa che il sovrano inviò alla città, dichiarandola città di Regio Demanio, sottraendola in questo modo all’avidità dei baroni del Regno e dei feudatari pugliesi, anche se non mancheranno, negli anni futuri, tentativi diretti a privarla di questa prerogativa.

Il nuovo status giuridico comportava per Baruli anche altri privilegi, come quello di essere tenuta a pagare solo la decima parte della tassa della eptagia, che i suoi cittadini non potessero essere soggetti ad una giurisdizione che non fosse la loro, che non fossero più soggetti alla prova giurisdizionale del duello.

Con la morte di Tancredi nel 1194 finiva la dinastia normanna in Puglia.

Didascalie:

Tancredi, ultimo re normanno

Palazzo reale normanno a Palermo