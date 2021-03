31 marzo 1308: Roberto d’Angiò ordina che vengano arrestati tutti i cavalieri Templari in città

31 marzo 1308: Roberto d’Angiò (1309-1344) ordina che vengano arrestati tutti i cavalieri Templari presenti in città e condotti prigionieri al Castello. Saranno processati a Brindisi l’anno dopo.

Il 31 marzo 1308 il luogotenente del Regno Roberto d’Angiò, figlio di Carlo II, in esecuzione della decisione assunta dal Papa e dal re di Francia di mettere fuori legge l’Ordine del Tempio, ordinò al castellano di Barletta Giovanni Brachetto di arrestare e di custodire nel castello i Templari della casa priorale primaziale dell’Italia meridionale, ch’era ubicata nella domus di S. Leonardo del Tempio, all’inizio di via Trani, di fronte alla domus di S. Giovanni Gerosolomitano. La carcerazione durerà fino al 1312, cioè fino alla soppressione dell’Ordine, ma nel corso degli anni non furono pochi i cavalieri che riuscirono a sottrarsi alla detenzione, chi fuggendo, chi corrompendo i carcerieri.

Didascalie:

Barletta, via dei Templari accanto alla chiesa di S. Domenico (Fotorudy)

Castello di Barletta, lastra sepolcrale di Simone di Quincy, preceptor Baruli et Apuliae

Anni Trenta. In primo piano l’hospitalium (ex caserma “Stennio”, la prossima sede della sezione di Barletta dell’Archivio di Stato) e la vicina prospiciente chiesa della SS. Trinità di cui oggi sopravvive solo la parte absidale, ad angolo dell’attuale stazione bus. In fondo il monastero dei Celestini (ex caserma “Ettore Fieramosca”) e una cappella, parzialmente demolita.

Monastero e chiesa (edificio prospiciente sulla strada) della SS. Trinità. In primo piano una cappella annessa al monastero di cui non c’è traccia nella pianta del Pastore, ma presente nella ricostruzione grafica. (Coll. Giuseppe Doronzo)